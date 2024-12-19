Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над российской территорией
За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа пресекли в течение прошедшей ночи. Дежурные силы ПВО сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что 36 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Тамбовской и Курской, а также один — над Краснодарским краем.
Ранее стало известно, что один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь отмечал, что местный житель получил ранения после падения фрагментов БПЛА.