Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа пресекли в течение прошедшей ночи. Дежурные силы ПВО сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что 36 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 21 — над Брянской, 14 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Тамбовской и Курской, а также один — над Краснодарским краем.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при атаке беспилотников в Ростовской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь отмечал, что местный житель получил ранения после падения фрагментов БПЛА.