Более 35 беспилотников уничтожили за ночь над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь подавили и уничтожили 36 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны .

Украинские боевики атаковали российские территории беспилотниками самолетного типа. В результате средства ПВО уничтожили и подавили 18 дронов Брянской области.

«Уничтожено девять беспилотников над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию. По его данным, семь беспилотников сбили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Также шесть дронов уничтожили на подлете к Выгоничскому району, а три перехватили в районе самого Брянска.

Накануне украинские боевики пытались атаковать беспилотником село Гнилое Тимского района Курской области. Один из них рухнул возле школы.