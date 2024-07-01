Более 35 беспилотников уничтожили за ночь над российскими регионами

Минобороны: ПВО за ночь сбила 36 дронов ВСУ над тремя регионами России

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь подавили и уничтожили 36 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Украинские боевики атаковали российские территории беспилотниками самолетного типа. В результате средства ПВО уничтожили и подавили 18 дронов Брянской области.

«Уничтожено девять беспилотников над территорией Курской области и девять БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию. По его данным, семь беспилотников сбили над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Также шесть дронов уничтожили на подлете к Выгоничскому району, а три перехватили в районе самого Брянска.

Накануне украинские боевики пытались атаковать беспилотником село Гнилое Тимского района Курской области. Один из них рухнул возле школы.

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте