Более 20 беспилотников сбили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом», — сказал он.

В ходе ЧП никто не пострадал. Также нет разрушений. На место событий прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее, по словам главы региона, военные уже уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Трубчевским районом.

Позже он сообщил о других девяти БПЛА, уничтоженных в небе над областью: шесть дронов сбили над территорией Выгоничского района, три перехватили на подлете к Брянску.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать школу в селе Гнилое Тимского района Курской области. Обломки дрона БПЛА упали в населенном пункте, обошлось без пострадавших.