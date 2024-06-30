Беспилотник ВСУ рухнул около школы в Курской области

ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника село Гнилое Тимского района Курской области. В результате повреждения получили несколько зданий. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

По его словам, обломки беспилотника самолетного типа упали в населенном пункте. Никто из жителей села не пострадал, из-за ЧП выбило окна в трех домовладениях, повредились крыши и заборы. В местной школе обломками дрона посекло фасад школы.

«Обязательно окажем собственникам необходимую помощь», — подчеркнул Смирнов.

Ранее ЧП с дроном произошло в деревне Городище Рыльского района — из-за атаки БПЛА там погибли пять жителей, в том числе двое детей. Еще два человека получили ранения, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.