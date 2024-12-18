Более 3 тысяч новых рабочих мест создали в Люберцах в 2024 году

Глава городского округа Владимир Волков провел встречу с членами Союза промышленников и предпринимателей Люберец. На мероприятии подвели предварительные итоги уходящего года.

Руководитель муниципалитета рассказал, что объем инвестиций в экономику Люберец составил 36,9 миллиарда рублей. В 2024 году было создано 3040 новых рабочих мест. НПП «Звезда» имени академика Северина присвоили статус системообразующего предприятия. Удалось реализовать множество важных для жителей проектов, касающихся строительства и ремонта социальных объектов, развития дорожной инфраструктуры и благоустройства.

Владимир Волков отметил, что в муниципалитете реализуются совместно с областным правительством различные меры поддержки предпринимателей. Он также поблагодарил предприятия округа за регулярную поддержку участников СВО и их родных с самого начала спецоперации, а все бизнес-сообщество — за постоянный вклад в развитие Люберец.

«В наступающем году нас ждут новые вызовы, с которыми, я уверен, вместе мы обязательно справимся», — сказал глава городского округа.