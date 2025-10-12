Более 300 тысяч домов остались без света после ночного обстрела Одесской области

В Одесской области более 300 тысяч домохозяйств оставались без света после ночного обстрела, но подачу электричества уже восстановили. Об этом сообщил Telegram-канал энергетической компании ДТЭК.

«Энергетики вернули свет для еще более 70 000 семей после ночного обстрела. Всего за сутки нам удалось восстановить электроснабжение для 311 000 домов Одесской области», — говорится в сообщении.

Российские войска в ночь на 11 октября ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве, а также по энергетической инфраструктуре в Одессе. В городе частично пропал свет, но в ДТЭК объяснили это якобы аварией в сети.

Военкор Евгений Поддубный уточнил, что российские военные поразили минувшей ночью распределительные сети высокой мощности на крупной электроподстанции в районе железнодорожного узла — «Застава — 1».