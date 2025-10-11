Часть Одессы и пригорода осталась без света

Из-за якобы аварии в сети без электроснабжения осталась часть Одессы и пригорода. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

«В части Одесской области и Одессы из-за аварии на сети пропали свет. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения», — заявили в компании.

Украинские СМИ в ночь на субботу заявляли о перебоях с электроснабжением в Одессе после серии мощных взрывов в городе.

Жительница Одессы рассказывала, что большая часть горожан ненавидит президента Владимира Зеленского из-за потерь ВСУ на фронте.

Ранее в Киеве на фоне блэкаута произошел транспортный коллапс. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая посоветовала жителям столицы на зимний период переехать в деревню из-за отключения водоснабжения и подачи электричества в ближайшие несколько месяцев. По ее словам, людям нужно подумать о самих себе.