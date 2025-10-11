Одесса во тьме, Киев без воды и света. Украина снова получила по зубам
В ночь на 11 октября Украину вновь трясло от взрывов. В Харьковской области подорвали завод с иностранными инструкторами, Одесская область частично осталась без света, а в некоторых районах Киева электричества нет уже вторые сутки. Что известно о новых комбинированных ударах ВС России — в материале 360.ru
Взрывы в Чугуеве и Одессе
В Чугуеве ВС России накрыли нефтеперерабатывающий завод, где ВСУ копили технику и топливо, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Здесь же, по его данным, базировался личный состав украинской армии и иностранные специалисты, занятые в управлении дронами и артиллерией.
«Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполняли емкости НПЗ. Шла подготовка к попытке прорыва: вокруг города во многих ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава», — пояснил Лебедев.
Взрывов было несколько. После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли порядка 58 иностранных военных, они получили тяжелые ранения.
Среди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть.
Сергей Лебедев
«Герани» выпустили и по целям Великом Бурлуке, отмечал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». Пожары охватили частные предприятия.
Из строя вывели зерновой элеватор ООО «Зоря», который использовали как склад хранения военных грузов под видом агропромышленного предприятия, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Минувшей ночью вновь был нанесен комбинированный удар по инфраструктуре Украины», — подчеркнул он.
В Нежине уничтожили военное имущество в пункте постоянной дислокации 250-го отдельного центра инженерной поддержки Командования сил поддержки.
В Одессе ударили по энергетической инфраструктуре, о ее повреждении сообщал украинский ГСЧС. Свет в городе частично пропал. Украинская ДТЭК объяснила это «аварией в сети».
Военкор Евгений Поддубный уточнил, что ВС России атаковали крупную электроподстанцию в районе железнодорожного узла «Застава-1».
«Здесь поражены распределительные сети высокой мощности», — написал он, добавив, что огневое поражение российские военные нанесли и железнодорожной инфраструктуре.
Киев сидит без света и воды
Ночью взрывы гремели в Сумской и Полтавской областях. В Днепропетровской области началась паника из-за объявленной эвакуации, сообщал MK.RU. Покинуть дома посоветовали жителям поселка Покровское: линия фронта к нему приближается стремительно — от зоны активных боевых действий населенный пункт отделяют всего около 15 километров. Убежище люди ищут в Кропивницком.
В Киеве вторые сутки нет воды. Жители столицы начали перекрывать улицы, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Хотя мэр города Виталий Кличко накануне заявлял, что работу системы водоснабжения восстановили и работает она в штатном режиме. Telegram-канал «Политика страны» добавил, что киевляне также жалуются на отсутствие света.