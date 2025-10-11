Одесса во тьме, Киев без воды и света. Украина снова получила по зубам

В ночь на 11 октября Украину вновь трясло от взрывов. В Харьковской области подорвали завод с иностранными инструкторами, Одесская область частично осталась без света, а в некоторых районах Киева электричества нет уже вторые сутки. Что известно о новых комбинированных ударах ВС России — в материале 360.ru

Взрывы в Чугуеве и Одессе

В Чугуеве ВС России накрыли нефтеперерабатывающий завод, где ВСУ копили технику и топливо, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Здесь же, по его данным, базировался личный состав украинской армии и иностранные специалисты, занятые в управлении дронами и артиллерией.

«Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполняли емкости НПЗ. Шла подготовка к попытке прорыва: вокруг города во многих ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава», — пояснил Лебедев.

Взрывов было несколько. После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли порядка 58 иностранных военных, они получили тяжелые ранения.