Более 300 населенных пунктов эвакуируют в Харьковской области

Еще 344 населенных пункта в Харьковской области подлежат эвакуации. Такое заявление сделал глава областной военной организации Олег Синегубов, его слова опубликовало в Telegram-канале украинское агентство УНИАН.

«Некоторые люди не хотят выезжать. Речь о прифронтовых и фронтовых селах и городах, расположенных в 1,5 километра от линии фронта. Люди остаются, при том, что там нет электроснабжения, водоснабжения, тепла и других услуг», — сообщило агентство.

Руководитель российской областной администрации Виталий Ганчев 3 декабря сообщил, что ВС РФ пошли в наступление в Харьковской области на нескольких направлениях.

Движение российских штурмовиков отметили 11 декабря в Волчанске. Ганчев сообщил, что зачистка региона потребует некоторого времени.