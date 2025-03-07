ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь

Системы ПВО и силы Черноморского флота отразили украинскую атаку на Севастополь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали», — сообщил глава региона.

Ракетчики контролируют воздушную обстановку, оперативные службы наготове, добавил Развожаев.

По информации губернатора, ПВО сбили не менее четырех БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи.

Накануне система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на мирное население Макеевки в Донецкой Народной Республике. «Купол» перехватил ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района города.