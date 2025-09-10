За ночь средства ПВО сбили 122 украинских беспилотника над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 122 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С полуночи до 05:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Брянской области — 32, также 17 БПЛА ликвидировали над Крымом. Еще 12 — над Воронежской областью, по 11 над Белгородской, Курской и Краснодарским краем, девять — над Орловской, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Ростовской, Нижегородской и Тверской, один — над Тульской областью. Также 15 дронов сбили над Черным морем.

Утром глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе началось отражение атаки безэкипажных катеров. На береговой линии зазвучала сирена — сигнал «Внимание всем».