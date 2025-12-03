Более 30 участникам СВО помогли найти работу в Королеве с начала года

Отделение Всероссийской Ассоциации ветеранов СВО, которое открыли в Королеве в феврале 2025 года, активно поддерживает военнослужащих и членов их семей. Им предоставляют юридические консультации и помогают с трудоустройством. Благодаря подписанному в апреле соглашению о сотрудничестве между Ассоциацией, администрацией города, Техникумом имени Сергея Королева и Торгово-промышленной палатой, более 30 вернувшихся домой защитников нашли работу.

Это дает возможность ветеранам проходить курсы профессиональной подготовки и успешно трудоустраиваться на предприятиях города.

Также в Королеве запустили проект «Карьерные консультанты». Специалисты рассказывают ветеранам, где и какую работу искать с учетом их навыков, потребностей рынка труда, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Помимо этого, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества и организацией «Боевого братства». Вместе они реализуют патриотические проекты и помогают военнослужащим и их близким.

Напомним, что Ассоциация ветеранов СВО расположена в Королеве по адресу: проспект Космонавтов, дом № 20А, Торговый центр «Гелиос», 4 этаж, центр «Защитники Отечества». С более подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях организации: в телеграмм-канале и на странице Вконтакте. По всем вопросам необходимо обращаться на электронную почту: veteransvo.korolev@mail.ru.