Более 30 человек погибли из-за атаки ВСУ на Курскую область

ТАСС: в Курской области из-за атаки ВСУ погибли более 30 человек

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области погибли более 30 человек, 143 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

По данным медиков на 21 августа, подтверждена гибель 31 человека, 143 получили травмы различной степени тяжести. В медицинские учреждения госпитализированы 79 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее в медицинских службах сообщили о гибели 17 человек после атаки ВСУ на Курскую область и более 140 пострадавших, из которых 75 госпитализировали.

Военный врач с позывным Фрегат рассказал, что местные жители в Курской области чаще получают пулевые ранения, потому что идет плотный бой с противником. По его словам, люди иногда часами лежат на дороге в ожидании помощи. Он добавил, что на других направлениях встречаются ранения преимущественно осколочного типа.

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте