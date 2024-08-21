Более 30 человек погибли из-за атаки ВСУ на Курскую область

В результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области погибли более 30 человек, 143 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

По данным медиков на 21 августа, подтверждена гибель 31 человека, 143 получили травмы различной степени тяжести. В медицинские учреждения госпитализированы 79 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее в медицинских службах сообщили о гибели 17 человек после атаки ВСУ на Курскую область и более 140 пострадавших, из которых 75 госпитализировали.

Военный врач с позывным Фрегат рассказал, что местные жители в Курской области чаще получают пулевые ранения, потому что идет плотный бой с противником. По его словам, люди иногда часами лежат на дороге в ожидании помощи. Он добавил, что на других направлениях встречаются ранения преимущественно осколочного типа.