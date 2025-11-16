Более 30 беспилотников сбили над территорией России за три часа

Минобороны предоставило статистику по уничтоженным украинским беспилотникам за последние три часа. Российские системы ПВО сбили 31 БПЛА самолетного типа.

Данные относятся к периоду с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над территорией Курской области сбили 10 дронов противника, семь беспилотников уничтожили белгородские ракетчики. По шесть дронов — в Тульской и Орловской областях, по одному — над территорией Брянской и Воронежской.

В ночь на 16 ноября российские ракетчики сбили 57 украинских дронов. В Самарской области ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, 17 — в Волгоградской.

В Воронеже обломки беспилотника упали на инфраструктурный объект, возникло возгорание. В одном из районов рухнувший БПЛА повредил фасад частного дома и забор. По словам главы региона, пострадавших нет.