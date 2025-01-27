Частный дом получил повреждения после атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области в частном доме выбило стекла после атаки БПЛА

Частный дом в городе Грайворон Белгородской области получил повреждения после атаки ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена», — заявил он.

Также локальные повреждения получили линии электропередачи, некоторые жители в городе остались без света.

Другие последствия атаки еще уточняют. Сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после согласования с оборонным ведомством.

Еще системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Тверской областью. Как сообщил губернатор региона Игорь Рудени, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет. На локацию прибыли сотрудники экстренных служб.