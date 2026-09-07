Более 30 беспилотников перехватили над Россией за день

В течение 12 часов над регионами России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Противник пытался атаковать приграничье, а также Центральный и Приволжский федеральные округа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Силы ПВО отразили атаки 32 беспилотниками 7 сентября в период с 08:00 до 20:00. Летательные аппараты засекли и обезвредили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской областями, Пермским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Предыдущей ночью при атаке на Пермский край пострадали четыре человека. Один мирный житель погиб.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех управляемых авиабомб в зоне проведения СВО. Военные обезвредили также 400 беспилотников самолетного типа.