Российские военные сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 400 БПЛА в зоне СВО
ВС России за последние сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции четыре управляемые авиабомбы и 400 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в ведомстве.
Накануне российские силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 763 БПЛА. Также нанесли удары по пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах и поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.