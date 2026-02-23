Более 260 населенных пунктов Запорожья остались без света из-за ударов ВСУ

В Запорожской области после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

По словам главы области, удары повредили несколько объектов генерации и распределения.

«Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии — графики аварийных отключений», — сообщил глава области.

Меры коснулись более 260 населенных пунктов. Больницы и объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники, медпомощь оказывают в полном объеме. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей, добавил Балицкий.

Ранее атаки ВСУ оставили весь регион без электричества.