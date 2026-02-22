ВСУ оставили Запорожскую область без электричества

Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в канале МАХ .

«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он.

Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Ремонтные бригады уже начала работы по восстановлению электроснабжения.

Накануне украинские боевики атаковали школу в городе Васильевка Запорожской области. Осколки повредили фасад и посекли автобусы. Никто не пострадал, на месте работали экстренные службы.