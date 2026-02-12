Более 220 тысяч белгородцев остались без света после атаки ВСУ

После атаки украинских боевиков без электроэнергии остались более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

По словам главы региона, происходят веерные отключения электричества. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

«Аварийные бригады работают. Восстановление займет не менее четырех часов», — заявил губернатор.

Гладков пообещал держать ситуацию на контроле и информировать о ходе восстановления.

Ранее он сообщал, что никто не пострадал при ракетном ударе ВСУ по инфраструктуре региона. Однако атака спровоцировала отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах.

Прошедшей ночью украинские дроны также ударили по Тамбовской области. Сведений о пострадавших не поступало.