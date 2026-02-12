Более 220 тысяч белгородцев остались без света после атаки ВСУ
После атаки украинских боевиков без электроэнергии остались более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По словам главы региона, происходят веерные отключения электричества. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.
«Аварийные бригады работают. Восстановление займет не менее четырех часов», — заявил губернатор.
Гладков пообещал держать ситуацию на контроле и информировать о ходе восстановления.
Ранее он сообщал, что никто не пострадал при ракетном ударе ВСУ по инфраструктуре региона. Однако атака спровоцировала отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах.
Прошедшей ночью украинские дроны также ударили по Тамбовской области. Сведений о пострадавших не поступало.