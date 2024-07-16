Гладков: более 200 белгородцев погибли и 1,1 тысячи пострадали с начала СВО

Более 200 мирных жителей погибли и 1,1 тысячи получили ранения в Белгородской области с начала специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Более 1,1 тысячи мирных жителей ранены, погибло более 200 человек», — сказал он.

Граничащие с Украиной российские регионы регулярно сталкиваются с агрессией ВСУ: украинские националисты обстреливают гражданские объекты и инфраструктуру, выбирая своими целями в том числе мирное население.

В прошлый четверг пятеро мальчиков пострадали на детской площадке в Шебекине после того, как с беспилотника на них целенаправленно сбросили бомбу.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что военные ведут работу на Харьковском направлении, чтобы обеспечить безопасность жителей Белгородской области.