Более 200 детей из семей участников СВО Подольска побывали на шоу «Щелкунчик»

Бесплатные билеты на известное ледовое шоу получили дети из семей бойцов спецоперации в Подольске. Мероприятие прошло в местном дворце «Витязь».

Классический балет авторства композитора Петра Чайковского представили в формате ледового шоу с участием симфонического оркестра. Перед жителями Подольска выступили звезды фигурного катания.

Акробатические номера подготовили серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, мастер спорта России Денис Голубев и многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, мастер спорта Елена Йованович.

Билеты на мероприятия детям участников спецоперации подарили представители компании «Ледовые сезоны».

Ранее мы рассказывали о том, что в Подольске в первый день 2025 года показали постановку Ильи Авербуха «Чемпионы».