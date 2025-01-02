Свыше 3 тысяч зрителей посетили бесплатное шоу на льду в Подольске

Постановку Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в первый день 2025 года на катке в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. На нее пришли более трех тысяч жителей.

Перед зрителями выступили чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр, заслуженные артисты цирка на льду. Провел шоу трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Проведение шоу стало традицией в Подольске.

«Несколько лет подряд настоящие профессионалы фигурного катания, спортсмены мирового уровня радуют нас своими потрясающими выступлениями. Для многих стало традицией приходить на шоу всей семьей. Благодарю главу региона за замечательный подарок жителям, а фигуристов — за яркое выступление», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, что в новогодние каникулы в Подольске проходят десятки мероприятий в парках, учреждениях культуры и библиотеках.