Средства ПВО за сутки сбили 158 украинских беспилотников и две ракеты «Нептун»

Минобороны России сообщило, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Вместе с ними были перехвачены и две дальнобойные управляемые ракеты «Нептун». Эти данные приведены в свежей оперативной сводке ведомства.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты размещения украинских формирований и иностранных наемников — всего, по данным Минобороны, в 157 районах.

В сводке говорится, что в ответ на таки противника российские военные прошлой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам энергетики. В ведомстве заявили, что все заданные цели были поражены.