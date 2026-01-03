Более 20 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 22 БПЛА в течение ночи
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 12 дронов сбили над территорией Крыма, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.
Также по одному БПЛА уничтожили в небе над Адыгеей и акваторией Азовского моря.
Прошлой ночью подразделения ПВО сбили 64 украинских дрона, сообщали в Минобороны, больше всего — над Самарской областью.
После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край в новогоднюю ночь пострадали два частных дома, среди жильцов информация о раненых не поступала.