Более 20 украинских дронов сбили над Россией за ночь

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 12 дронов сбили над территорией Крыма, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.

Также по одному БПЛА уничтожили в небе над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью подразделения ПВО сбили 64 украинских дрона, сообщали в Минобороны, больше всего — над Самарской областью.

После атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край в новогоднюю ночь пострадали два частных дома, среди жильцов информация о раненых не поступала.