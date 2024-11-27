Десять беспилотников уничтожили этой ночью над Ростовской областью

Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Ростовской области. Над регионом сбили 10 дронов ВСУ, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что беспилотники уничтожили российскими средствами противовоздушной обороны. Дроны сбили в Родионово-Несветайском районе.
По информации Слюсаря, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
Накануе, в ночь на 26 ноября, над Россией уничтожили 39 украинских дронов.
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