Десять беспилотников уничтожили этой ночью над Ростовской областью

Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Ростовской области. Над регионом сбили 10 дронов ВСУ, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Чиновник уточнил, что беспилотники уничтожили российскими средствами противовоздушной обороны. Дроны сбили в Родионово-Несветайском районе.

По информации Слюсаря, никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Накануе, в ночь на 26 ноября, над Россией уничтожили 39 украинских дронов.