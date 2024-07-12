Более 20 стран поддержали ускорение военной помощи Украине

Более 20 стран на саммите НАТО подписали документ для ускорения помощи Украине

Более 20-ти стран на полях саммита Североатлантического альянса подписали документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины. Об этом сказано в опубликованном 11 июля на сайте Еврокомиссии заявлении .

Документ подписали США, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Латвия, Литва и еще 12 государств, а также главы ЕС, ЕК и президент Украины Владимир Зеленский. Стороны обязались «оказать поддержку в области обороны и безопасности, подготовке военных, модернизации армии».

Российский посол в США Анатолий Антонов, анализируя итоги встречи, заметил: НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты под любым предлогом. Саммит показал, что страны альянса встали на путь конфронтации.

Переговоры Североатлантического альянса проходили с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Одной из основных тем на встрече снова стал украинский вопрос. В итоговой декларации военно-политический блок потребовал от всего мира отказаться от поддержки России.