«Мобилизуют максимум ресурсов ». Антонов подвел итоги саммита НАТО

НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты под любым предлогом. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя саммит блока в Вашингтоне. Его слова опубликовали в Telegram-канале дипведомства.

«Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом», — заявил он.

По словам Антонова, саммит НАТО продемонстрировал, что страны альянса встали на путь конфронтации. Также он отметил, что в блоке объявляют врагами всех, кто не хочет «подчиняться диктату и воле Запада». РФ снова назвали угрозой. Кроме того, подтвердилась и политика блока по отказу от серьезного диалога с российской стороной.

«США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии», — сказал посол.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии угрожают международной безопасности. По его словам, это будет серьезной ошибкой со стороны Вашингтона.