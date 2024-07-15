Более 20 беспилотников ВСУ нейтрализовали над российскими регионами за ночь
МО: за ночь ПВО перехватила и уничтожила 22 дрона ВСУ над российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Украинские боевики пытались атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.
Над Брянской областью нейтрализовали 15 беспилотников. Еще шесть — над Крымом, один — над Липецкой областью.
О работе систем ПВО в ночь на понедельник, 15 июля, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Известно, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе мыса Фиолент.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также подтвердил работу ПВО. Как уточнил он, четыре дрона сбили над Севским районом, еще по одному — над Погарским и Брасовским районами. Информации о пострадавших не поступало.