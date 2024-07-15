Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на Севастополь

Развожаев: силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе

Фото: РИА «Новости»

В Севастополе системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник», — написал глава региона.

По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки украинского дрона упали на территории частного дома в районе Фиолента. Контроль обстановки продолжается, отметил губернатор и призвал доверять только официальной информации.

В Севастополе 13 июля объявляли предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета. Отбой тревоги дали через три минуты.

Евро-2024 завершился: победила Испания, победил футбол

Метили в Трампа — попали в Америку

«Куда навел, туда и полетела». Стрелка для покушения на Трампа могли обучить за три часа

Легкое мужчины разорвалось из-за веселящего газа. Чем опасен гелий?

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте