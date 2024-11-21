Меры по снижению угроз атак БПЛА на регионы раскрыли в Кремле

Российские военные применяют эшелонированные средства противовоздушной обороны для снижения до минимума угрозы атак беспилотников украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В первую очередь здесь работают наши военные. Для снижения до минимума угрозы от атак дронов они создают эшелонированные системы ПВО. Но ни одна система, конечно же, не может быть эффективной на 100%. Поэтому до сих пор иногда случаются трагедии», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России назвал достижение всех целей специальной операции единственным способом полностью исключить подобные инциденты. Песков подчеркнул, что ВСУ атакуют жилые дома, тогда как российские бойцы работают исключительно по военным целям.

Утром 21 ноября Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями.