Более 150 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО волонтеры Королева

В рамках Всемирного дня гуманитарной помощи, 19 августа, активисты из движения «Волонтеры Подмосковья» в Королеве организовали сбор предметов первой необходимости для бойцов специальной военной операции и школьных принадлежностей для детей Донбасса. Сбор гуманитарной помощи начался 4 августа и продолжался до 17 августа.
В Королеве помощь принимали в пяти пунктах. Неравнодушные жители и предприниматели передали бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты питания, инструменты и медикаменты, а для детей Донбасса — канцтовары и игрушки.
В результате участники собрали более 150 килограммов гуманитарного груза, который был направлен в Одинцово для дальнейшей отправки в зону СВО, в том числе на передовую.
Школьные принадлежности будут переданы учащимся образовательных учреждений Донбасса.
Движение «Волонтеры Подмосковья» в Королеве насчитывает более 800 участников — людей разных возрастов и профессий, объединенных желанием помогать тем, кто в этом нуждается.
К акции присоединились как молодёжь, так и пожилые жители, показывая единство и поддержку важной миссии помощи.
