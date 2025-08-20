Более 150 килограммов гумпомощи собрали для бойцов СВО волонтеры Королева

В рамках Всемирного дня гуманитарной помощи, 19 августа, активисты из движения «Волонтеры Подмосковья» в Королеве организовали сбор предметов первой необходимости для бойцов специальной военной операции и школьных принадлежностей для детей Донбасса. Сбор гуманитарной помощи начался 4 августа и продолжался до 17 августа.

В Королеве помощь принимали в пяти пунктах. Неравнодушные жители и предприниматели передали бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты питания, инструменты и медикаменты, а для детей Донбасса — канцтовары и игрушки.

В результате участники собрали более 150 килограммов гуманитарного груза, который был направлен в Одинцово для дальнейшей отправки в зону СВО, в том числе на передовую.