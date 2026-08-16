Более 130 морских судов Украины поразили при атаках с июля

За последние полтора месяца более 130 морских судов, использовавшихся в интересах Вооруженных сил Украины, пострадали от российских атак. Из них 50 сухогрузов поразили в августе. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны в ежедневных сводках.

С начала июля под удар попали более 80 судов в морских портах Украины и акватории Черного моря. Так, 30 июля российский БПЛА настиг сухогруз в порту «Южный» в Одесской области.

В августе российские войска атаковали 50 судов. О последней операции Минобороны сообщило 15 августа. В порту «Одесса» поразили патрульный катер, сопровождавший суда с грузами военного назначения.

Ранее Минобороны сообщило о 14 групповых ударах по Украине за вторую неделю августа. Военные целились по объектам, используемым в интересах ВСУ.