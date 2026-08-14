ВС России поразили морские суда и инфраструктуру в украинских портах

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

За день военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударами БПЛА поразили резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту «Одесса». Кроме того, повреждения получил и склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ, который находится в порту «Южный».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал более жесткую борьбу с ВСУ. За неделю армия страны поразила 15 морских судов противника: танкер, семь судов типа «сухогруз», два буксира и пять патрульных катеров Военно-морских сил Украины.