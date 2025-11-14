Более 10 парковочных мест обустроили для ветеранов СВО в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы для участников специальной военной операции продолжают создавать комфортную и доступную среду. По инициативе руководителя муниципалитета Владимира Волкова и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО с начала 2025 года оборудовали 11 специализированных парковочных мест для защитников.

Помимо этого, проводят ремонтные работы в домах участников спецоперации и во дворах. Все это облегчает адаптацию военнослужащих к мирной жизни.

«В домах ветеранов управляющие компании смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах. Эту важную работу, безусловно, будем продолжать», — отметил Владимир Волков.

По словам кавалера ордена Мужества Владимира Земскова, для него инициативы Ассоциации ветеранов СВО по созданию доступной среды — это не просто бытовое удобство, а большой шаг к возвращению к нормальной жизни.

«Теперь стало гораздо легче выйти во двор или съездить по делам. Быть частью сообщества, где тебя понимают и где откликаются на просьбы, — это очень ценно», — поделился герой.

Для комфорта другого ветерана, Романа Салихова, в доме установили пандусы, отремонтировали подъезд и сделали понижения бордюров по дворе.

Отметим, что для обустройства парковок необходимо обратиться в Управление по работе с ветеранами СВО по номеру: 8 (498) 732-81-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.