ВС России вошли в Погребки с трех сторон и освободили село

Российские войска зашли в село Погребки в Курской области с трех сторон. Украинские боевики в панике бросили вырытые укрепления и оружие. Об этом сообщил Пятый канал .

Сначала по противнику ударила артиллерия, затем бойцы Вооруженных сил России зашли в Погребки с трех сторон, взяли одну улицу за другой и освободили село. Военнослужащий девятого мотострелкового полка с позывным Сокол рассказал, что сначала боевики дали сильный отпор, но потом все бросили и сбежали.

«Враг когда понял… он просто стал убегать», — заявил он.

Военные поднялись на вышку и заменили украинский флаг на российский. К моменту освобождения бойцы Вооруженных сил Украины перекопали Погребки, построив сеть траншей. При отступлении они побросали свое оружие.

Кроме Погребков ВС России вернули Орловку. Кроме того, они взяли под огневой контроль автодорогу Юнаковка — Суджа.