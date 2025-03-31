ВСУ угнали «Жигули» у пенсионера в Казачьей Локне, держа на прицеле его жену

В курском селе Казачья Локня украинские военные угнали автомобиль у пенсионера, угрожая его жене автоматом. Об этом РИА «Новости» рассказал сам мужчина.

По словам пенсионера, украинские боевики, оккупировавшие село, мародерствовали. Они разворовывали дома людей, которые успели эвакуироваться. У соседа пенсионера, владеющего шиномонтажом, украинцы украли все оборудование. Собеседник агентства рассказал, что у него был автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули», который стоял во дворе.

«[Украинский военный] на бабку автомат наставил и сказал: „Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит“», — добавил он.

По его словам, боевики ВСУ, угнавшие его машину, через пару дней бросили ее на другой улице. Военные следователи уже зафиксировали показания курянина.

Ранее жительница Казачьей Локни рассказала, что боевики ВСУ неоднократно избивали ее мужа, а однажды разбили ему голову за незнание украинского языка.