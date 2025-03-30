«Разбили голову». Жительница села Казачья Локня рассказала о зверствах ВСУ
Бойцы ВСУ разбили голову жителю села Казачья Локня за незнание украинского языка
Бойцы ВСУ неоднократно избивали жителя курского села Казачья Локня за незнание украинского языка. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга.
Женщина сообщила, что она с семьей прожила под оккупацией со дня нападения ВСУ на Курскую область и до освобождения.
Украинские боевики неоднократно избивали ее мужа под разными предлогами. Однажды они поставили ее с супругом на колени и начали стрелять по земле рядом с их ногами. В другой раз, когда они с мужем пошли за пайками, боевик ВСУ заявил, что всех бы сельчан на лоскуты порезал, если бы мог.
«Были такие [украинские военные], которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — вспомнила женщина.
Российские военные освободили село Казачья Локня 12 марта.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики брали «наложниц» на захваченных территориях. Власти Украины закрывают на это глаза, пытаясь заманить людей на линию боестолкновения и хоть чем-то удержать.