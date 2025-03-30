Бойцы ВСУ неоднократно избивали жителя курского села Казачья Локня за незнание украинского языка. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга.

Женщина сообщила, что она с семьей прожила под оккупацией со дня нападения ВСУ на Курскую область и до освобождения.

Украинские боевики неоднократно избивали ее мужа под разными предлогами. Однажды они поставили ее с супругом на колени и начали стрелять по земле рядом с их ногами. В другой раз, когда они с мужем пошли за пайками, боевик ВСУ заявил, что всех бы сельчан на лоскуты порезал, если бы мог.

«Были такие [украинские военные], которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — вспомнила женщина.

Российские военные освободили село Казачья Локня 12 марта.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики брали «наложниц» на захваченных территориях. Власти Украины закрывают на это глаза, пытаясь заманить людей на линию боестолкновения и хоть чем-то удержать.