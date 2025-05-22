Бойцы ВСУ смогут вступить в спецназ «Ахмат»

Плененные и раскаявшиеся украинские военные могли бы стать бойцами российской армии. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил РИА «Новости» , что специально приказал сохранять им жизнь.

«Считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся. И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй», — сказал он.

Алаудинов поставил своим подчиненным задачу сохранять украинским военным жизнь при взятии в плен. По его словам, в «Ахмате» есть военнослужащие-украинцы, например, командир одного из отрядов с позывным Хохол.

О военнослужащем-украинце ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Хохол примкнул к российской армии в 2022 году.