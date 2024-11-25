Кадыров назвал отряд Хохла настоящим кошмаром для ВСУ

Глава Чечни Кадыров: отряд «Ахмата» под руководством Хохла стал ужасом для ВСУ

Отряд спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Хохол успешно выполняет боевые задачи, благодаря чему подразделение стало настоящим кошмаром для украинских боевиков. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Он опубликовал интервью командира и рассказал о его необычной судьбе. По словам главы региона, Хохол является по национальности украинцем. После обстрела детского пляжа в Донецкой Народной Республике военный усомнился в правильности действий ВСУ и в 2022 году отправился воевать на стороне ВС России.

«Он был полон желания участвовать в борьбе за справедливость. Пройдя подготовку в Российском университете спецназа, получил необходимые навыки и знания для выполнения поставленных задач», — объяснил глава Чечни.

Он добавил, что даже в самые трудные времена человек может сделать правильный выбор и история командира с позывным Хохол это подтверждает.

Ранее спецназ «Ахмат» ликвидировал опорники ВСУ в Черниговской области. С помощью БПЛА разведчики нашли около населенного пункта Леоновка расположение врага и атаковали его.