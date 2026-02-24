ВС России совершили стратегически важный прорыв на Славянском направлении

Российские военные прорвались в населенный пункт Федоровка Вторая на Славянском направлении. Об этом в телеграм-канале сообщил военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают данные о заходе в село Федоровка Вторая. Участок важен для выхода на трассу Е-40, ведущей на Славянск», — написал он.

Ермаков добавил, что на на Славянском направлении также идут активные бои за село Липовка по пути к важнейшему логистическому узлу Рай-Александровка.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России также увеличили зону контроля в районе населенного пункта Татьяновка восточнее Святогорска в ДНР.

Он назвал этот участок сложным, российские силы наносят удары по направлениям, где появляется ослабление оборонительной линии противника. Марочко объяснял, что именно такие участки рассматривают как самые уязвимые, им отдают приоритет в боевых действиях.