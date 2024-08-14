ВСУ в Мартыновке оказались под мощным ударом ВС России

Дальнейшее продвижение по Курской области ВСУ планировали осуществить через Мартыновку, заявил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. ВС России нанесли противнику серьезный урон.

«Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку», — пояснил он.

Алаудинов назвал этот населенный пункт одним из основных узлов ВСУ. На сегодняшний день, подчеркнул командир спецназа «Ахмат», продвижение украинской армии удалось полностью остановить. В данном районе ВС России уже уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

По его словам, в Курскую область ВСУ перебросили до 11 тысяч боевиков. Алаудинов отметил, что перед ВСУ стояла задача к 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы шантажировать Россию. Справиться с этим украинцам не удалось.