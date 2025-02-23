В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика и отбились от роя дронов

В Часовом Яре в Донбассе группа десантников 98-й дивизии ВДВ проявила мужество и героизм. Рискуя своими жизнями, бойцы перенесли раненого механика-водителя в безопасное место и отбились от атакующих дронов-камикадзе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Видео оказалось в распоряжении «Агентаса». На первых кадрах, снятых нашлемной камерой одного из бойцов, видно пять единиц бронетехники десантников, которые направляются на штурм позиций в Часовом Яре. Через некоторое время военные замечают одиноко движущийся БТР «Ракушка». Машина медленно продвигается в сторону передовой, но очевидно, что управление ею потеряно. На броне лежит военнослужащий, который падает с техники.

Группа десантников доложила о произошедшем и отправилась на осмотр. БТР оказался пустым, а его механик-водитель — раненым. Бойцы быстро оттащили его в безопасное место, понимая, что вскоре могут появиться дроны-камикадзе, выпущенные Вооружёнными силами Украины.

Пока механику-водителю оказывали первую помощь и вызывали группу эвакуации, военный с камерой отправляется наблюдать за подбитой техникой. За ней тоже должна приехать эвакуационная группа.

Вскоре появился первый украинский дрон. Военнослужащие сбили из стрелкового оружия беспилотники, приближавшиеся к ним. В это время раненого эвакуировали.

Ранее российский боец в одиночку уничтожил вражеские укрепления в Елизаветовке под Кураховым. Он прорвался к их позициям на мотоцикле и забросил туда взрывчатку.