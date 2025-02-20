Боец Тим рассказал, как в одиночку уничтожил укрепления ВСУ в Елизаветовке

Российский военный с позывным Тим в октябре 2024 года в одиночку уничтожил укрепления украинских националистов в селе Елизаветовка на Кураховском направлении, подобравшись к их позициям на мотоцикле и забросив туда взрывчатку. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Как объяснил боец, он вместе с товарищем направился на подмогу пехоте, которая оказалась в затруднительном положении. Им удалось зачистить несколько позиций боевиков. Однако некоторые украинские военные укрылись в блиндаже, откуда из достать было проблематично.

«Созрел план прорваться к ним на мотоцикле со взрывчаткой. Узнав дорогу к позициям радикалов, удалось четко реализовать задуманное», — поделился боец.

Он отметил, что ему трудно оценить, сколько времени заняла вся операция, так как ему приходилось действовать быстро и думать только о выполнении задачи, при этом украинцы стреляли по нему минометами и кассетными снарядами.

Сейчас Тим продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО, куда отправился, чтобы отдать дань деду, который дошел до Берлина в годы Великой Отечественной войны.

Ранее участник специальной операции рассказал, что во время боев в Харьковской области обнаружил предмет, который изменил его жизнь.