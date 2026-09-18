Бойцы ВС России из Подмосковья проголосовали на выборах в зоне СВО

Находящиеся в зоне спецоперации бойцы из Московской области стали участниками выборов в Госдуму. Они отдали свои голоса прямо на передовой.

Военнослужащие смогли выполнить свой гражданский долг даже вдали от дома. Один из бойцов, член Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей, отметил, что продолжает следить за происходящим в стране.

«Для меня участие в выборах — возможность самостоятельно выразить свою позицию», — подчеркнул он.

Военные, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, считают выборы важным событием, которое повлияет на будущее страны.

В России с 18 по 20 сентября выбирают депутатов законодательных собраний, глав субъектов федерации и населенных пунктов. Общая явка по стране по состоянию на 18:00 составила 21,58%.

Ранее Герой России, фельдшер из Ступина Людмила Болилая призвала граждан проголосовать на выборах. По ее словам, решение жителей России станет сигналом миру об их непоколебимой сплоченности.