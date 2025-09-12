Поезд с боеприпасами попал под обстрел ВСУ

Минобороны: ВСУ пытались уничтожить поезд с боеприпасами для ВС России

Вооруженные силы Украины пытались ударить по железнодорожному составу с боеприпасами для ВС России в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, украинские боевики устроили артиллерийский обстрел неназванной железнодорожной станции, где находился поезд с боеприпасами для российских военных.

Уничтожение состава предотвратил майор Михаил Демидов. Он сумел, несмотря на атаку, перенаправить поезд на запасные пути и вывести его из зоны поражения.

Когда ВСУ перестали вести обстрел Демидов проверил целостность железнодорожных путей и направил состав с грузом в пункт назначения.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге рядового Сергея Бурмистрова. Солдат в одиночку сдерживал украинских диверсантов в лесополосе. Также российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ.