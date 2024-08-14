Бойцы ВС РФ уничтожили американский БТР М113 в зоне СВО

МО: расчет ПТРК «Фагот» уничтожил БТР М113 с бойцами и снарядами ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Бойцы расчета ПТРК «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили ночью американский бронетранспортер М113 с личным составом ВСУ и снарядами в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Расчет ПТРК получил цели от разведчиков, которые с помощью средств объективного контроля и беспилотников засекли выдвижение к переднему краю бронетранспортера. Бойцы ВСУ пытались доставить боеприпасы.

Российские разведчики передали координаты на пункт управления, откуда поступила боевая задача расчету «Фагота», дежурившему в своей зоне ответственности.

«Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчет сразу уходит с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Видео ликвидации вражеской техники опубликовало издание «Известия».

Ранее бойцы ВС РФ взяли в плен пятерых украинских десантников у курского села Малая Локня.

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