Мединский: бойцы ВС РФ не похищали украинских детей, а спасали, рискуя жизнями

Российские военные рисковали жизнями, спасая украинских детей из зоны боевых действий, вывозили их из-под обстрелов. Об этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в эфире телеканала «Россия 24» .

Вопрос о детях, оказавшихся в сложной ситуации из-за украинского конфликта, затронули в ходе второго раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины. Встреча прошла в Стамбуле.

После ее завершения Мединский пояснил журналистам, что российские военные ценой собственных жизней спасали украинских детей. Он подчеркнул, что нет ни одного похищенного ребенка.

«И теперь наши социальные работники занимаются их возвращением. Мы спасали этих детей», — сказал глава делегации России.

Мединский добавил, что родителей спасенных из зоны СВО украинских детей продолжают искать, а когда находят, то возвращают ребят.

До этого глава российской делегации рассказал, что Киев передал список из 339 фамилий детей, оказавшихся в трудной ситуации из-за конфликта, писал RT.

Перед переговорами в Стамбуле Мединский и глава делегации Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу. Она продлилась 2,5 часа.