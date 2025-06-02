Мединский и Умеров провели встречу перед переговорами в Стамбуле

РИА «Новости»: Мединский и Умеров встретились в Стамбуле перед переговорами

Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров перед началом переговоров в Стамбуле провели двустороннюю встречу, которая продолжалась более двух с половиной часов. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства не исключил, что диалог советника президента России и министра обороны Украины оказал эффект на результат переговоров делегаций.

«Прошла двусторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», — заявил источник.

По итогам переговоров российская сторона выступила с инициативой о прекращении огня на два-три дня на отдельных участках боевых действий для сбора тел погибших военных, а также о масштабном обмене пленными, получившими тяжелые ранения, страдающими серьезными заболеваниями и бойцами в возрасте от 18 до 25 лет в формате «всех на всех».

Россия передала свою версию меморандума по урегулированию. Вариантов прекращения огня в нем два. В первом украинским властям предложили вывод войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Во вторую часть включили пункты о запрете передислокации войск, остановках мобилизации и западной военной помощи, отмене военного положения и проведения президентских выборов в течение 100 дней.

Как пояснил глава российской делегации Владимир Мединский, первая часть меморандума направлена на прекращение боевых действий, вторая — на достижение долгосрочного мира.