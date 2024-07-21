Бойцы ВС РФ спасли семью с детьми, вызвав огонь на себя в Красногоровке

Украинские боевики обстреливали частный сектор в Красногоровке в ДНР, пытаясь уничтожить эвакуировавшихся мирных жителей. Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью Подковыриных с двумя детьми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Жительница Красногоровки Мария рассказала, как их спасли штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады. По ее словам, их район постоянно обстреливали боевики ВСУ, но они надеялись, что российские военные придут за ним и спасут. Они держали связь с жителями освобожденных районов.

Супруг женщины рассказал, что бойцы ВС РФ, когда их нашли, то зашли в дом и сначала проверили документы. В это время начался обстрел со стороны ВСУ, один из прилетов попал в дальнюю комнату. На вопрос, согласны ли они эвакуироваться, супруги ответили, что да. Им сказали вещи и быть готовыми, когда за ними придет группа.

«Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел», — рассказала Мария.

Семью вывел один из российских солдат. Мария вспомнила, что передвигались перебежками, вокруг были обстрелы и дроны.

Ранее российские военные перехватили радиопереговоры боевиков ВСУ, обсуждающих целенаправленную стрельбу по пенсионеркам в Красногоровке.